«Видатна перемога російської дипломатії над розумом»: політолог про переговори України та Росії в Стамбулі

Після переговорів між Україною та росією, що відбулися 29 березня в Туреччині, суспільство почало активно обговорювати — яка країна виграла і чиї дипломати на повірку виявилися сильнішими. Автор, який дає одні з найточніших політичних прогнозів у росії, політолог, старший науковий співробітник Університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов, аналізуючи переговори, каже наступне: «Це, звичайно, видатна перемога російської дипломатії над розумом».

Паралельно політолог коротко пояснює, що зрештою отримує рф.

Отже, за підсумками переговорів домовились:

обговорювати статус Криму, будь-які розмови про який до війни зупиняли словами «наш — і нічого обговорювати»;

озброєнь НАТО, яких як не було в Україні, так і не буде в Україні. Угруповання альянсу у сусідніх країнах із тим самим підлітним часом зросли суттєво;

Україна, якій завжди можна було загрожувати вторгненням, отримає гарантії безпеки, навіть не сплачуючи за них (як належить у НАТО);

значно збільшили шанси України вступити до ЄС та отримувати фінансову допомогу;

суттєво підірвали економічне зростання росії (навіть, якщо санкції знімуть).

Підсумовуючи, Володимир Пастухов зазначив: про все це домовилися, не рахуючи «якихось від 10 до 20 тисяч загиблих (з боку росії), аби закріпити на папері набагато гірше ніж те, що існувало раніше в реальності. Блискуче».

Фото DW

892

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter