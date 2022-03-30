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«Видатна перемога російської дипломатії над розумом»: політолог про переговори України та Росії в Стамбулі

15:45 30 березня 2022
Зустріч у Стамбулі

Після переговорів між Україною та росією, що відбулися 29 березня в Туреччині, суспільство почало активно обговорювати — яка країна виграла і чиї дипломати на повірку виявилися сильнішими. Автор, який дає одні з найточніших політичних прогнозів у росії, політолог, старший науковий співробітник Університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов, аналізуючи переговори, каже наступне: «Це, звичайно, видатна перемога російської дипломатії над розумом».

Паралельно політолог коротко пояснює, що зрештою отримує рф.

Отже, за підсумками переговорів домовились:

  • обговорювати статус Криму, будь-які розмови про який до війни зупиняли словами «наш — і нічого обговорювати»;
  • озброєнь НАТО, яких як не було в Україні, так і не буде в Україні. Угруповання альянсу у сусідніх країнах із тим самим підлітним часом зросли суттєво;
  • Україна, якій завжди можна було загрожувати вторгненням, отримає гарантії безпеки, навіть не сплачуючи за них (як належить у НАТО);
  • значно збільшили шанси України вступити до ЄС та отримувати фінансову допомогу;
  • суттєво підірвали економічне зростання росії (навіть, якщо санкції знімуть).

Підсумовуючи, Володимир Пастухов зазначив: про все це домовилися, не рахуючи «якихось від 10 до 20 тисяч загиблих (з боку росії), аби закріпити на папері набагато гірше ніж те, що існувало раніше в реальності. Блискуче».

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Фото DW

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