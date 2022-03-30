«Дайте хоч бинтів та шкарпеток»: у рф примусово збирають допомогу армії, яка воює з Україною

Попри заяви влади рф, що її військовослужбовці всім забезпечені, в мережі просочуються повідомлення про збір волонтерської допомоги. Одне з таких ми знайшли на телеграм-каналі «Белгород 1».

«Білгородські жінки організували справжній батальйон допомоги російським солдатам. Це вони відвозять їжу та речі на кордон. Серед іншого — дитячі малюнки, які надихають, — йдеться у пабліку. — В одному з прикордонних районів солдатам допомагає тітка Надя. Вона вже понад місяць організовує побут та харчування військовослужбовців».

Поки одні користувачі пишуть хвалебні оди волонтерам-рашистам, інші ж починають «прозрівати», бо розуміють, що від них багато приховують.

«Щось не так із міністерством оборони? Або справді так все погано, що потрібна російським солдатам допомога волонтерів? — обурилась місцева жителька Світлана. — Я не проти допомоги. Але коли збирають гроші солдатам, бинти та шкарпетки, і я читаю про це, виникає багато запитань. Хотілося б чесності, що, так усе погано? Або ми про щось не знаємо? Ви оголосіть офіційний збір допомоги солдатам, по всій Росії, якщо так все хреново. Тому що їздять машини та збирають допомогу по будинках».

Щоправда, за годину коментарі неугодних швидко прибрали, погрожуючи заявою в органи за дискредитацію армії.

Тим часом в Україні люди потужно об`єдналися у волонтерському русі. Допомагають армії спортсмени, артисти та інші небайдужі українці.

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