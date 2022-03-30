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У парламенті Великобританії закликали визнати Росію державою-терористом

13:03 30 березня 2022
Семмі Вілсон

Теракти в Україні, зокрема, акти тероризму проти цивільного населення, здійснюються російськими державними органами, що є підставою для визнання Росії державою-терористом. Про це в коментарі Guildhall заявив член парламенту Великобританії, ексміністр фінансів та кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон.

«Я вважаю очевидним, що путінська армія загрузла в Україні, їхні втрати зростають і він наказав почати проводити терористичні акти. Бомбардування цілих міст, взяття заручників та вивезення їх до Росії інакше, як тероризмом, не назвеш», — заявив він.

«І оскільки все це здійснюється російською державою, я вважаю, що Росію варто розглядати як державу-терориста», — підсумував депутат британського парламенту Семмі Вілсон.

Раніше депутатка Сейму Литовської Республіки Вілія Алекнайте заявила, що визнання урядами США та Великобританії державних структур Росії терористичними організаціями стане підставою для такого визнання іншими країнами, зокрема, країнами в Європі.

Визнання Росії як терористичної держави підтримав також депутат парламенту Канади, член Палати громад та Національного комітету оборони Канади Джон МакКей.

У німецькому Бундестазі, своєю чергою, коментуючи діяльність РФ в Україні, заявили, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

Депутат Європарламенту, екскомандувач сил оборони Естонії Ріго Террас запропонував, що на міжнародному рівні, зокрема на рівні ООН, має розпочатися дискусія про визнання Росії терористичною державою.

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