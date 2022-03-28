29.53 / 30.67 32.68 / 34.18
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Чоловіки старші 40 років, фізична форма така собі»: кого набирає росія для війни з Україною

21:45 28 березня 2022
Полонені рашисти

У рф набирають добровольців, які бажають «потрапити в Україну» для участі у «спецоперації». За словами місцевих опозиціонерів, це свідчить лише про одне — армія окупантів зараз «знекровлена». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович:

«У регіональних ЗМІ багато повідомлень про те, що військкомати ведуть прийом добровольців на військову операцію в Україні. Причому це робиться централізовано, тобто дана команда. Проблема в тому, що ця діяльність для військкоматів не зовсім законна, бо військкомати цього робити не мають права. Саме тому повідомлення такого роду зі ЗМІ видаляються, і всі заклики до добровольців від імені офіційних осіб теж зачищаються в Інтернеті. Але факт є фактом: по регіонах йде набір добровольців. Тобто, армія, скажімо акуратно, знекровлена. Так, добровольці це не ті, хто йде служити за контрактом, оскільки для контрактників є певні вимоги щодо фізичної форми та віку.

Якщо подивитися на загін добровольців із Карелії, який днями проводжав в Україну губернатор Парфенчиков, то на фотографіях видно, що це чоловіки старше 40 років у не зовсім ідеальній фізичній формі.

Питання окреме: хто платитиме цим добровольцям, з якого бюджету? На якій підставі вони перетнуть кордон? На якій підставі матимуть зброю? З якого бюджету платитимуть, якщо вони загинуть? Що це за статус «добровольці на війну», в якому законі це описано?"

Окрім наборудобровольців, рашисти готують до бою і тіктокерів. У мережі опублікували наказ в. о. міністра оборони рф Д. Булгакова, де він вимагає розробити та розповсюдити відеоматеріали нелюдського ставлення ЗСУ до полонених росіян. Українська сторона вже назвала це провокацією і закликала світ не вірити окупантам.

Читайте також: Росія має намір направити воювати в Україну неповнолітніх

405

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 28 березня

Астролог зробила прогноз на 33-й день війни: готуйтеся затягнути тугіше пояси і сподівайтеся на несподівану допомогу

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

Біженці у Польщі

У Польщі назвали найсерйознішу проблему українських біженців

вагони

Везуть контрабанду ешелонами: конфісковано понад 100 вагонів з білоруськими добривами та сталлю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.