«Чоловіки старші 40 років, фізична форма така собі»: кого набирає росія для війни з Україною

У рф набирають добровольців, які бажають «потрапити в Україну» для участі у «спецоперації». За словами місцевих опозиціонерів, це свідчить лише про одне — армія окупантів зараз «знекровлена». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила російська правозахисниця Марина Литвинович:

«У регіональних ЗМІ багато повідомлень про те, що військкомати ведуть прийом добровольців на військову операцію в Україні. Причому це робиться централізовано, тобто дана команда. Проблема в тому, що ця діяльність для військкоматів не зовсім законна, бо військкомати цього робити не мають права. Саме тому повідомлення такого роду зі ЗМІ видаляються, і всі заклики до добровольців від імені офіційних осіб теж зачищаються в Інтернеті. Але факт є фактом: по регіонах йде набір добровольців. Тобто, армія, скажімо акуратно, знекровлена. Так, добровольці це не ті, хто йде служити за контрактом, оскільки для контрактників є певні вимоги щодо фізичної форми та віку.

Якщо подивитися на загін добровольців із Карелії, який днями проводжав в Україну губернатор Парфенчиков, то на фотографіях видно, що це чоловіки старше 40 років у не зовсім ідеальній фізичній формі.

Питання окреме: хто платитиме цим добровольцям, з якого бюджету? На якій підставі вони перетнуть кордон? На якій підставі матимуть зброю? З якого бюджету платитимуть, якщо вони загинуть? Що це за статус «добровольці на війну», в якому законі це описано?"

Окрім наборудобровольців, рашисти готують до бою і тіктокерів. У мережі опублікували наказ в. о. міністра оборони рф Д. Булгакова, де він вимагає розробити та розповсюдити відеоматеріали нелюдського ставлення ЗСУ до полонених росіян. Українська сторона вже назвала це провокацією і закликала світ не вірити окупантам.

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