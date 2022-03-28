«Коли переможемо, накрию для італійців стіл із салом та горілкою»: тернополянка у Мілані збирає допомогу для українців

У боротьбі з орками об’єднались і українці за кордоном. Лілія Вічензі з Тернопільщини 25 років проживає неподалік Мілану. Вона у своєму місті єдина українка. Волонтерством займається разом з дочкою.

«Чесно кажучи, волонтерство — це мій порятунок від болю та стресу. Відколи путін напав, я не сплю ночами, плачу за наш народ, — розповіла «ФАКТАМ» пані Лілія. — В мене відразу була істерика, бо то дуже складно й боляче. Племінниця з двома дітками ніч просиділа у підвалі, у моєї мами з діабетом піднявся тиск.

І щоб дурні думки не лізли в голову, вирішила творити добрі справи! Мені дуже допомагають у цій благородній справі італійці. Приносять до мого будинку медикаменти, одяг для дітей. Кожну коробку підписую, що там знаходиться. А внук, який вже народився тут, малюнки кладе і пише слова підтримки! Він знає все про війну, знає карту України і, коли на екранах телевізора бачить путіна, демонструє середній палець. Дочка, яка працює в елітному магазині у Мілані, знайшла асоціації, які погодились допомогти теж нашому народу. Єдине, що заборонено везти, — бронежилети. Перевезти до України все зібране мені допомагає пані Ольга з Івано-Франківська. Я буду допомагати всім, чим зможу, вже відправили дві машини гуманітарної допомоги. Планую передати посилки і на Львів, і на Тернопіль, тому що в останньому зараз багато біженців, а ще чимало дитячих будинків.

Італійці вболівають за Україну і надіються, що путін відступить. Мене у цій ситуації зворушила наша держава, наш народ. Чи мала дитина, чи стара людина. Тримайтесь, дорогі люди. Ви воюєте там, а я тут роблю все, аби вам полегшити цю місію. А коли то все закінчиться, я хочу накрити великий стіл, зібрати всіх та приготувати наші українські страви і з гордістю розповісти, який у нас мужній та незламний народ! Ще всім іншим треба у нас повчитись! Й буде сало у нас на столі, і домашня горілка".

Раніше повідомлялося, що українська супермодель Алла Костромічева зараз перебуває за кордоном і займається збором гуманітарної допомоги для України.

А відома волонтерка Леся Литвинова, яка врятувала тисячі життів, написала у фейсбуці дуже зворушливий пост, який варто почитати кожному, щоб знайті в себе сили задля спротива підступному і підлому ворогові.

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