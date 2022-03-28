«Потрібен психіатричний діагноз»: російський опозиціонер розповів, на яке безумство готовий піти путін в Україні

Російська владна верхівка, яка добре поінформована про колосальні втрати армії Путіна в Україні, хотіла б відмотати події назад або просто виїхати з країни. Пересічні ж росіяни перебувають у полоні ілюзій і переконані, що проблеми, які вже впали на їхні голови через війну, тимчасові та минущі.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю виданню «Обозрєватєль» висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко.

«Я переконаний, що переважна більшість вищого держчиновництва дуже хотіли б все відмотати назад, до 24 лютого або ще раніше, до 15 січня минулого року, щоб нічого цього не було, всієї цієї шаленої авантюри, яка трапилася лише завдяки нападу божевілля в голові Путіна» , — вважає опозиціонер.

Що ж до настрою у громадян Росії, то вони, за словами Ігоря Яковенка, у переважній більшості нічого про ці втрати не знають. А якщо така інформація потрапляє в їхнє поле зору в соціальних мережах, вони відмовляються ї бачити, відвертаються, кажуть, це вся брехня.

Щодо Путіна, то в нього нічого не виходить зовні, він катастрофічно програє у війні з Україною, але перемагає всередині Росії. Тут йому поки що нічого не загрожує.

«Оскільки вони не можуть перемогти армію, вони знищують міста і мирне населення. Це все, що вони можуть. У резерві цього кремлівського божевільного залишається ядерна зброя. І в принципі я не бачу жодних протипоказань для його застосування. ескалації, я не бачу. Для нього якась спроба переговорів, якогось іншого виходу з цієї війни просто неможлива. Тільки ескалація. Він знищуватиме мирне населення, українські міста доти, доки не станеться якоїсь зупинки», — впевнений Яковенко.

За словами ворога путінського режиму, опція переговорів для Путіна неможлива.

«Копатися у просторі між вухами цієї людини — справа досить невдячна. Тут потрібен психіатричний діагноз. А ставити його на відстані неможливо. Тут потрібні серйозні клінічні дослідження у стаціонарі тюремного типу. Я сподіваюся, що це станеться. Виходячи з того, що він говорить, він вірить, що все йде за планом, що все добре «, — стурбований Ігор Яковенко.

Метою для ядерного удару кремлівського ката, на думку опозиціонера, можуть стати як об'єкти в Україні, так і об'єкти в США. У російському телевізорі постійно йдуть заклики завдати обмеженого ядерного удару. Ті, хто закликають до цього, переконані, що НАТО злякається і одразу побіжить здаватися.

«Я сподіваюся, що цього не буде, але життя постійно переконує в тому, що сподіватися на якусь присутність здорового глузду людини, яка розпоряджається всім у Росії, не доводиться», — засмучений Ігор Яковенко.

Нагадаємо, у Путіна вже знайшли одразу чотири причини для застосування ядерної зброї .

430

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter