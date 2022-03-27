Тисячі мешканців Берліна вийшли на вулиці підтримати Україну: ексклюзивні фото та відео

У низці європейських міст продовжують проходити акції на підтримку України та проти російської агресії.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 27 березня у Будапешті відбулася акція пам'яті загиблих у Маріуполі. Біля меморіалу «Взуття на березі Дунаю», який встановили на згадку про знищених нацистами угорських євреїв, поруч із бронзовою скульптурою з'явилося 300 пар ношеного взуття. Так люди вшановували пам'ять мирних жителів, яких убила російська авіабомба, скинута на Драматичний Театр у центрі Маріуполя.

Фото зі сторінки Дмитра Куліби

Як передають кореспонденти «ФАКТІВ» Галина та Ганна Швець, проходив мітинг і у центрі Берліна, де люди зібралися, щоби підтримати боротьбу українського народу проти рашистських окупантів.

Раніше знаний іспанський актор, володар Оскару Хав'єр Бардем засудив війну в Україні. Він разом із жителями Мадриду, українськими переселенцями вийшов на мітинг до російського посольства.

Фото Галини та Ганни ШВЕЦЬ, «ФАКТИ»

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