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Мобільні крематорії не справляються: для утилізації мертвих окупантів в Росії використовують печі заводів

17:49 27 березня 2022
Підбитий танк

Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 16 тисяч ліквідованих в Україні російських військовослужбовців, однак у РФ втрати приховують.

Тіла загиблих росіян, як розповів в інтерв'ю «Обозревателю» відомий юрист Марк Фейгін, спалюють на різних заводах. За його словами, були закуплені мобільні крематорії, проте вони працюють погано.

«Здебільшого використовують німецькі крематорії, дуже дорогі. В Росії здебільшого крематоріїв не роблять, обладнання має бути західне. Тому, як я чув, щоб спалювати останки, в Ростові використовують мало не плавильні печі. Там є різні заводи і їх використовують для масштабних спалювань. Просто у прикордонних містах немає крематоріїв», — каже Фейніг.

За його словами, останки військовослужбовців, убитих в Україні, не хочуть ховати, оскільки пізніше може бути проведена ексгумація.

«Їм же треба позбавитися тіл. І це ще й спосіб зняти з себе відповідальність з генетичних експертиз. Це ж дуже дорого і дуже довго — експертиза може тривати місяцями», — зазначив він і додав, що родичам загиблих навряд чи виплачують якісь компенсації.

«Наскільки я розумію, поки що нічого не виплачується. Йдеться про сотні тисяч рублів. Але, можливо, офіцерам чи кадровим військовим. Строковикам точно таких грошей не дадуть», — заявив Фейгін.

Раніше повідомлялося, що в Україні за місяць з початку широкомасштабного вторгнення загинуло семеро російських генералів.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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