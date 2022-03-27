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У Хабаровську мали намір публічно спалити українські прапори та портрети Бандери, але щось пішло не так

10:24 27 березня 2022
Степан Бандера

У російському Хабаровську, де на площі Леніна мешканців міста закликали підтримати «спецоперацію», а насправді агресію Росії в Україні, обіцяючи за спалені українські прапори та портрети Степана Бандери цукор, зібралися лише журналісти, правоохоронці та нечисленні глядачі.

Відео із площі, на яку хабаровчан звали 27 березня, виклав у мережу ресурс SOTA. «Кілька днів тому невідомі ініціатори у Хабаровську анонсували акцію на підтримку російської армії під гаслом „Дадим бій нацистській гадині“. Вони запропонували жителям міста принести на площу Леніна прапори України, портрети Степана Бандери, Тараса Шевченка та інших українських діячів для урочистостого спалення, а натомість обіцяли видати учасникам заходу цукор. На захід прийшли лише співробітники поліції, журналісти та кілька глядачів», — йдеться у коментарі.

Один із тих, хто висловився на камеру, не виключив, що таким чином невідомі могли посміятися з «ватників», які сприймають абсурдні речі за чисту монету.

Отакі «розцінки» пропонувалися за участь в акції.

Нагадаємо, що стосовно Росії введено серйозні санкції, через які багато компаній припиняють роботу на території країни-агресора. Зокрема, у магазинах починаються «війни» за продукти, у тому числі й цукор. Експерти стверджують, що на росіян чекає дефіцит не лише продуктів та предметів першої необхідності, а й побутової хімії.

Фото з Вікіпедії

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