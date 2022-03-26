«Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі», — заявив президент США Джозеф Байден 26 березня у своєму виступі у Варшаві, під час якого рашистські війська завдали декілька ракетних ударів по Львову.

Аргументуючи свою точку зору, американський лідер додав: «Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Груба сила ніколи не зітре їхню волю до свободи. Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи та можливості».

Президент США назвав Путіна диктатором, який цинічно бреше про цілі своєї повномасштабної війни проти України. Теза про «денацифікацію» — цинічна брехня, наголосив Байден. «Президента України Володимира Зеленського було обрано демократичним шляхом. Він єврей, сім'ю його батька було вбито під час влаштованого нацистами Голокосту, а Путін має нахабство — як і всі диктатори до нього — вірити, що сила переможе», — заявив президент США.

Байден закликав демократії світу гуртуватися задля боротьби проти диктаторів та насилля авторитарних режимів. Він запевнив, що США та західний світ стоїть на боці України. «Український народ бореться за свою націю й основоположні демократичні принципи, які об'єднують усіх вільних людей. Моє послання до народу України — послання, яке я передав сьогодні міністру закордонних справ та міністру оборони України… Ми з вами. І крапка», — сказав президент США.

Під час свого візиту до Європи Джозеф Байден називав Путіна воєнним злочинцем, головорізом та диктатором-вбивцею.

Раніше «ФАКТИ» цитували американського експерта, який навів докази своєї упевненості в тому, що Україна виграє війну з Росією.

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