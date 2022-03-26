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«Російська нафта важливіша, ніж українська кров» — у Чехії посольство РФ облили кров’ю

21:57 26 березня 2022
у Чехії посольство РФ облили кров&#39;ю

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова відмовилася їхати до Будапешту на зустріч із колегами з Угорщини (яка не підтримала ряд санкцій проти Росії), Польщі та Словаччини. Про це вона заявила на своїй сторінці у Твіттері. Зустріч має відбутись наступного тижня у середу-четвер.

«Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у (передвиборчій) кампанії там. Я завжди підтримувала V4, і мені дуже шкода, що дешева російська нафта важливіша для угорських політиків, ніж українська кров», — написала політик.

Відразу після її заяви 26 березня кілька українських активістів влаштували акцію протесту біля посольства РФ у Празі, обливши його «кров'ю». Про це повідомили у ФБ-групі «Громада в Чехії».

«Саму будівлю не облили, а сходи й паркан. А люди, які там працюють, при такому відношенні не будуть хотіти ходити туди на роботу, мазатись об червону ручку брами», — розповіла місцева активістка з України Марія Феленчак.

Зазначимо, що у квітні минулого року невідомі облили кетчупом, як символом крові, посольства РФ у Празі та Брно. Причиною стало те, що Чехія звинуватила країну-агресорку в організації вибуху, який стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння в східній частині Чехії і призвів до численних руйнувань та загибелі двох місцевих жителів.

Нагадаємо, у Франції місцеві активісти захопили розкішну віллу ексзятя Путіна на прибережному курорті у місті Біарріц і запропонували розмістити там українських біженців, які втікають від війни.

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