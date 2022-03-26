У путіна назвали чотири причини для застосування ядерної зброї

Російські політики намагаються вигадати нові причини та приводи для застосування ними ядерної зброї — і це, схоже, є останнім їхнім шансом виправдатися за програш в Україні.

Так, тепер у дискусію про «правильність» застосування ядерної зброї включився експрезидент, а нині заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв. Його слова цитує пропагандистський ресурс «РБК».

На думку чиновника, шанс застосування смертоносної зброї росією все ще є. Це може статися у чотирьох випадках:

- якщо рф буде атакована зброєю ядерного ураження іншими державами;

- якщо стосовно країни-агресора або її союзників «ядерка» буде застосована будь-яким іншим способом;

- якщо відбудеться зазіхання на критичну інфраструктуру, через що сили ядерного стримування паралізують;

- якщо проти Росії чи її союзників буде здійснено акт агресії, який може поставити під загрозу сам факт існування федерації.

Зазначимо, що експерти також не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор володимир путін ризикне натиснути на «червону кнопку». Однак існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Найбільш підходящим об'єктом для подібної атаки військовий фахівець Уеслі Кларк вважає Польщу.

Втім, більшість розсудливих людей сподіваються, що путінських вбивць вдасться зупинити задовго до того, як вони зможуть натиснути на червону кнопку.

Як писали «ФАКТИ», раніше блок НАТО оприлюднив заяву за підсумками саміту у Брюсселі, в якій висловив свою позицію щодо війни проти України. Альянс закликав президента путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь — припинити співучасть у війні.

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