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Призначили цапом-відбувайлом: у рф знято з посади генерала через величезні втрати та залучення строковиків

11:32 26 березня 2022
Сергій Кисіль

Через величезні втрати серед особового складу армії окупантів звільнено генерал-лейтенанта Сергія Кисіля, який командував першою танковою армією Західного військового округу рф. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк:

«У зв'язку з провалом операції та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, було знято з посади командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал -лейтенанта Кисіля Сергія Олександровича. Раніше також було знято з посади його заступника».

До слова, раніше міністр оборони рф Сергій Шойгу звільнив командувача 6-ю загальновійськовою армією Владислава Єршова через великі втрати особового складу. Нині він перебуває під слідством. Про самого Шойгу, який давно вже зник з інформпростору, поширюються чутки, що він серйозно хворий.

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Призначили цапом-відбувайлом: у рф знято з посади генерала через величезні втрати та залучення строковиків

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