РосЗМІ поспішили «умертвити» Жириновського

У Росії Telegram-канали повідомили про смерть Володимира Жириновського. За інформацією Mash, 75-річний політик останню добу провів у комі, а помер 25 березня о 10:45.

Від російських парламентаріїв інформація надходить суперечлива. Так, сенатор Олександр Пронюшкін опублікував у Telegram-каналі повідомлення, що Жириновський помер. Пізніше пост був видалений. Спікер Держдуми Вячеслав Володін спростовує смерть Жириновського та стверджує, що «лікарі все ще борються».

Те, що відбувається з Жириновським, і реакцію на це російського інформпростору добре прокоментував народний депутат України Олексій Гончаренко. «Росіяни навіть померти по-людськи не можуть», — іронізує він.

Жириновського у лютому було госпіталізовано з коронавірусом. До цього два тижні політик намагався лікуватися в домашніх умовах, і коли надійшов до лікарні, то стан хворого був важким.

Жириновський заразився незважаючи на те, що семиразово (а за деякими даними — навіть вісім разів) щепився російською вакциною і був упевнений у її ефективності. Враховуючи вік пацієнта та його цукровий діабет, лікарі були обережні у прогнозах. Останнім часом Жириновський перебував у стані штучної коми, а у ЗМІ надходили відомості про те, що стан хворого — критичний.

Фото wikipedia.org

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