«Україна змінює світовий порядок, але не так, як сподівався Путін» — із таким заголовком вийшла на сайті Bloomberg стаття відомого американського журналіста Марка Чемпіона. «За два дні після того, як Путін ввів свої війська на територію України, російське державне агентство РІА Новини опублікувало матеріал про неминучу перемогу. У ньому віталася «нова ера», відзначена закінченням домінування Заходу, розривом тісних відносин між США та Європою, а також повернення Росією «заслуженого нею справедливого та істинного місця «на світовій арені», — пише Чемпіон.

Проте хід військових дій дуже швидко змусив засумніватися у створенні єдиного «русского мира», який має включати Росію, Білорусь та Україну. РІА Новини незабаром прибрали статтю зі свого сайту. Проте її автор мав рацію в одному: рішення Путіна вдертися в Україну справді змінює світовий порядок. Щоправда, це відбувається зовсім не так, як планував Путін.

Чемпіон зазначає, що у Європі всі зрозуміли: великомасштабна війна більше не є чимось немислимим. Вона вже йде! І європейські країни стрімко цураються своєї багаторічної практики економії на оборонних витратах. НАТО не розкололася, як припускав Путін, а лише згуртувалася перед реальною загрозою з боку Росії.

«Не важливо, як закінчиться ця війна, хоч би як цинічно це звучало зараз, історики потім скажуть, що атака Путіна на Україну дала Європі час, такий потрібний їй, щоб прокинутися і протистояти Росії… Україна платить дуже високу ціну, купуючи цей час для Європи», — заявив британський генерал Річард Барронс, колишній командувач об'єднаних сил Великобританії.

І Європа просто зобов'язана використати цей час правильно. Наразі десятки мільярдів доларів і євро, що виділяються на військові потреби, повинні використовуватися максимально ефективно. Приклад України показує, що Росію можна зупинити. Але, на жаль, можливості України не є безмежними.

Посилення східного флангу НАТО не поверне Європі колишню стабільність. Вона втрачена. Але Путіна слід зупинити зараз. «Вторгнення Путіна в Україну — це постімперське, постколоніальне захоплення чужої землі. І якщо ми дозволимо цьому трапитись, то створимо небезпечний прецедент для майбутнього», — заявила Фіона Хілл, колишній член Ради національної безпеки США.

Очевидно, що Путін пішов на міжнародну ізоляцію Росії задля досягнення своїх цілей. Він уже створює перманентну нестабільність в Україні та Європі загалом. Він нізащо не визнає допущених помилок, тому що це означає для нього поразку. А поразка ставить під сумнів його політичне виживання.

Також стає зрозумілим, що Путін не зупиниться в Україні. Наступними можуть бути Естонія, Литва, Латвія. Безумовно, це не відбудеться завтра, наступного місяця, цього року. Але треба пам'ятати про те, що російські війська здатні дійти столиць країн Балтії за лічені 60 годин.

Можливо, що наступною метою Путіна стануть Молдова, Грузія, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, республіки Середньої Азії. Але балтійські республіки виглядають у власних очах російського правителя дуже ласим шматком. Тим більше, що він легко може відрізати Литву, Латвію та Естонію від решти Європи, захопивши так званий Сувалкський коридор. Це гіпотетичний сухопутний коридор довжиною близько 100 кілометрів, який міг би поєднати територію Білорусі з Калінінградською областю Росії. По ньому проходить кордон між Польщею та Литвою.

І ще один урок, що швидко засвоює сьогодні Європа. Про нього каже британський генерал Барронс. «Всі раптом усвідомили, що географічна відстань більше не є захистом, коли противник використовує кіберзброю, інформаційну та економічну війни, коли в арсеналі є гіперзвукова зброя. Якихось 90 хвилин, і крилаті ракети вже опиняться в небі над Лондоном», — заявив Барронс.

Нагадаємо, що 24 березня у Брюсселі відбудуться одразу три саміти, на яких головною темою обговорення стане допомога Україні у боротьбі з агресором.

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