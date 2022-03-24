А Китай проти: на саміті лідерів країн «Великої сімки» обговорять питання виключення Росії із G20

У четвер, 24 березня, на саміті лідерів країн «Великої сімки» (G7) напевно обговорюватиметься питання подальшої участі Росії в іншому впливовому неформальному об'єднанні — «Великій двадцятці» (G20). Польща, обговорюючи різні санкції проти РФ у зв'язку із розв'язаною Кремлем війною в Україні, запропонувала виключити Росію з G20. 22 березня Варшава повідомила, що Вашингтон відреагував на це позитивно.

На день пізніше це підтвердив офіційно радник президента США з безпеки Джейк Салліван. «Ми вважаємо, що Росія більше не може діяти, як зазвичай, у міжнародних інститутах та міжнародній спільноті», — заявив він на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи буде президент Джо Байден добиватися виключення РФ з «Великої двадцятки».

Агентство Reuters повідомляє, посилаючись на високопоставленого представника G7, що країни «Великої сімки» вже обговорювали питання, чи може бути Росія частиною G20. «Якщо Росія залишиться, ця організація буде менш корисною», — наголосив співрозмовник агентства.

Як повідомляє Reuters, наступний саміт лідерів країн G20 має відбутися у листопаді на острові Балі в Індонезії. І Володимир Путін має намір взяти у ньому участь.

Проти виключення Росії із «Великої двадцятки» вже виступив Китай. МЗС КНР зробив 23 березня таку заяву: «G20 — це група, яка потрібна для пошуку відповідей на критично важливі питання, наприклад, відновлення економіки після пандемії ковіду. Росія є важливим членом „Великої двадцятки“. Жоден член групи не має права позбавляти членства іншу країну. G20 слід впроваджувати реальний мультилатералізм, зміцнювати єдність та співпрацю».

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