У середу, 23 березня, стало відомо про смерть колишньої державної секретарки США Мадлен Олбрайт. Їй було 84 роки. Причиною смерті став рак.

Марія Яна Корбелова (ім'я Олбрайт при народженні) народилася 15 травня 1937 року у Празі у родині дипломата. У 1949 році її батьки попросили політичного притулку в США. У віці 20 років Мадлен отримала американське громадянство.

У 70-х Олбрайт зайнялася політикою, стала активісткою Демократичної партії США. У 1978 році увійшла до складу Ради нацбезпеки при президентові Джиммі Картері. У 1992 році Білл Клінтон, який переміг на президентських виборах, призначив Мадлен постійним представником США при ООН. Після обрання на другий строк Клінтон доручив Олбрайт очолити Державний департамент США. Вона стала першою жінкою в історії Америки, яка обійняла посаду держсекретаря. Олбрайт керувала роботою Держдепу у 1997−2001 роках.

Олбрайт дотримувалася жорсткого зовнішньополітичного курсу, зокрема, вона вважала за необхідне силове врегулювання балканської кризи кінця 1990-х років.

Завдяки її неймовірним зусиллям адміністрація Клінтона втрутилася у збройний конфлікт у Косово, що дозволило зупинити етнічні чищення, які проводив сербський режим Слободана Мілошевича. Багато хто вважає, що Олбрайт несе особисту відповідальність за натовські бомбардування Сербії.

«Я беру на себе повну відповідальність за військову операцію на Балканах, бо ми не можемо байдуже дивитись на те, що планує зробити Мілошевич. Ми не можемо дивитися, як скоюються злочини проти людяності», — заявила тоді Олбрайт.

Мадлен Олбрайт вперше завітала до Росії 20−21 лютого 1997 року. Їй вдалося під час переговорів досягти розробки Основного акту про взаємні відносини, співробітництво та безпеку між НАТО та Російською Федерацією. Документ було підписано сторонами у травні 1997 року. У ньому НАТО та Росія підтвердили, що «не розглядають одне одного як противників».

«Вплив, який Мадлен Олбрайт здійснила на Держдпертамент, відчувається кожен божий день. Вона була першою жінкою на посаді держсекретаря, і буквально відчинила двері великому сегменту наших співробітників», — заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Олбрайт «рушійною силою у боротьбі за свободу». У 2012 році 44-й президент США Барак Обама відзначив Олбрайт найвищою громадянською нагородою країни — Президентською медаллю Свободи.

У лютому 2022 року, незадовго до початку війни в Україні, Олбрайт зі сторінок впливової газети The New York Times виступила з критикою Володимира Путіна, з яким вперше зіткнулася ще 2000 року, коли той лише став президентом РФ.

«Україна має право на суверенітет, незалежно від того, хто її сусіди. В наш час це визнають усі великі держави. Тож і ви, пане Путін, маєте це визнати», — заявила Мадлен Олбрайт.

Нагадаємо, що 24 березня у Брюсселі пройдуть одразу три саміти. Заплановані зустрічі на найвищому рівні лідерів країн НАТО, країн «Великої сімки» (G7) та Євросоюзу. Президент України Володимир Зеленський братиме участь у кожній із них по відеозв'язку.

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