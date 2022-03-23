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Росії не вдається залучити бойовиків із Сирії до війни в Україні, — ГУР Міноборони

19:30 23 березня 2022
військові сирії

Росія, втративши під час вторгнення в Україну понад 15 тисяч військових, спробувала знайти резерви особового складу у Сирії. Поки пошуки не приносять особливих успіхів, сирійські найманці не бажають їхати в Україну на фоні повідомлень про жорстокі бої та великі втрати росіян. Такі дані отримало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, 22 березня відбулася зустріч командувача сирійської 8-ї бригади полковником Насімом Абу Ірра та російським генералом Олександром Журавльовим. Генерал хотів від сирійських військових сприяння у вербуванні найманців на війну в Україні. Сирійський полковник не дав чіткої відповіді. Крім того, російські військові намагаються підшукати найманців зі складу сирійської 16-ї бригади.

Нагадаємо, раніше розвідці стало відомо, що керівництво Росії та Сирії обговорювали можливість залучення для війни в Україні 40 тисяч сирійських бойовиків. Найманців приваблювали перспективою після війни осісти у країнах ЄС.

Фото Syrian Arab Army/Facebook

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