Як повідомляють інсайдери російського опозиційного політика ексдепутата Держдуми Іллі Пономарьова, ФСБ готує теракт у великому російському місті із сотнями жертв. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Таким чином путінський режим спробує виправдати запровадження загальної мобілізації.

Джерело, близьке до російських силових структур, повідомило про наміри Федеральної служби безпеки влаштувати вибух на хімічному або нафтопереробному підприємстві поблизу Москви або іншого великого російського міста. Це зроблять із таким розрахунком, щоб вітер поніс отруйні речовини на житлові квартали. Внаслідок теракту мають загинути сотні, а можливо, й тисячі людей. І що не дивно, у цьому злочині хочуть звинуватити українських диверсантів.

Наразі обирають, де саме організувати вибухи. Серед об'єктів для диверсії розглядається понад 20 підприємств. Пріоритетними є хімічний комбінат «Воскресенські мінеральні добрива» та Московський нафтопереробний завод у Капотні. Вибухи на цих підприємствах, що знаходяться у житловій забудові, можуть призвести до численних жертв. Крім того, обидва об'єкти знаходяться на південному сході від центру російської столиці, тож при південно-східному вітрі отруйною хмарою може накрити все місто.

Крім цього, як варіант розглядається організація вибухів у громадських місцях, зокрема у метрополітені. Як повідомляють джерела, зараз співробітники ФСБ працюють над різними варіантами. Єдине, що вже практично вирішено — жертвами запланованого теракту, необов'язково стануть саме москвичі.

Після провалу бліцкригу в Україні Москва зіткнулася з проблемою гострої нестачі особового складу для компенсації втрат. При цьому керівництво РФ неодноразово заявляло, що мобілізація не вводитиметься. Для того, щоб відіграти у цьому питанні назад, потрібна дуже вагома причина: загибель тисяч мирних жителів, у якій можна звинуватити Україну. Варто згадати, що аналогічні кроки робило ФСБ, влаштувавши вибухи російських будинків у 1999 році, щоб дати привід для початку Другої чеченської війни.

Також джерело порадило мешканцям великих міст Росії або тих, що розташовані поблизу потенційно небезпечних об'єктів, виїхати. Як мінімум пересидіти цей період у селі. Також наполегливо не радять користуватися метрополітеном у години пік та не відвідувати місця масового скупчення людей. Адже Путін та його оточення підуть на все, щоб залишитись при владі!

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