Білорусь висилає із країни 12 українських дипломатів

Після того, як Білорусь вивезла з України співробітників свого посольства у Києві, українським дипломатам Мінськ аналогічно запропонував повертатися на батьківщину. Генконсульство України у Бресті закрите, посольство у Мінську працюватиме дуже обмеженим складом. Дванадцятьом українським дипломатам рекомендовано залишити територію Білорусі. Про це повідомляє БелТА.

Білоруське МЗС оголосило, що українське посольство в Мінську працюватиме обмеженим складом: посол і чотири співробітники. Раніше представники білоруського КДБ заявили, що нібито із 20 співробітників посольства чотирнадцять займалися розвідувальною діяльністю.

Зведення до мінімуму дипломатичних зв'язків Мінська та Києва може свідчити про те, що Росія не втрачає надію змусити білоруських військових брати активну участь у війні з Україною. На те саме вказують дані, отримані Головним управлінням розвідки Міноборони України. Російське командування активно проводить «співбесіди» з білоруськими військовослужбовцями та обіцяє чимало «пряників» за участь у військовій кампанії: пропонується солідне грошове забезпечення, а в перспективі — пільгове зарахування до російських військових вузів.

Вербувати білоруські військові путінські емісари почали після значних втрат особового складу в Україні. Білорусам, які погодяться заповнити поріділі лави російської армії, обіцяють грошове забезпечення 1000−1500 доларів на місяць. Також звучать натяки, що після участі у бойових діях в Україні білоруси зможуть отримати пільги при вступі до російських військових вузів, наприклад, до рязанського повітрянодесантного командного училища.

«Попри це серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації участі в бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі», — зазначає ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, за останніми даними, російська армія втратила у війні з Україною 15 тис. військових і наразі терміново шукає резерви, щоб компенсувати зменшення особового складу.

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