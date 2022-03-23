У росії, яка веде агресивну війну проти України та всього цивілізованого світу, зникли міністр оборони Сергій Шойгу та голова Генштабу російської армії Валерій Герасимов. РосЗМІ повідомляють, що цих любителів публічності та нав'язливого піару немає в інформпросторі з 11 березня. Тобто вже 12 днів вторгнення армії окупантів до України.

Про зникнення Шойгу першим написав журналіст «Медіазони» Дмитро Трещанін.

Далі один із російських ТГ-каналів проаналізував, що 11 березня апологет війни проти України провів телефонну розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, про що повідомлялося у ЗМІ. За тиждень, 18 березня, на пропагандистському російському телеканалі вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. Проте, як виявили журналісти, картинка у сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня. Раніше події за участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

РосЗМІ пишуть, що прессекретар путіна Пєсков не відповів на запитання журналістів, де Шойгу. Мусують версію нібито з посиланням на оточення міністра, що він нездоровий — є проблеми з серцем.

Після 11 березня немає інформації про голову Генштабу рашистської армії Валерія Герасимова. Він також зник із інформпростору після переговорів зі своїм турецьким колегою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що російські олігархи не проти здати кремлівського фюрера Заходу в обмін на зняття санкцій, і про те, якою є роль у цьому сценарії силовиків путіна.

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