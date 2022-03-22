У Франції активісти захопили віллу ексзятя Путіна

У Франції двоє місцевих активістів — П’єр Хаффнер з Асоціації Свобода Liberté та Сергій Савельєв увійшли до восьмикімнатної розкішної вілли Alta Mira на прибережному курорті у місті Біарріц, популярному серед російських олігархів. На відео у Ютубі вони повідомили, що поміняли замки і запропонують розмістити українських біженців, які втікають від війни. Це майно належить Кирилу Шамалову, російському мільярдеру та колишньому чоловікові молодшої дочки Путіна Катерини Тихонової. У будинку активісти знайшли один з паспортів Шамалова і переклад московського рахунку за електроенергію.

«Ми присвятили свою акцію Україні. Олігархічний режим Володимира Путіна та його спільників викачав за ці 20 років сотні мільярдів євро з Росії та України, і час бумерангів настав. Ми прилетіли на одну з вілл клану Путіних-Шамалова, — розповіли про акцію П'єр Хаффнер та Сергій Савельєв на своїх сторінках у Фейсбуці. — Тепер це вілла „Україна“ в самому серці французького Біарріца, і ми вирішили замість розкішного місця для відпочинку олігархів Путіних-Шамалових організувати тут місце для реабілітації та проживання жертв путінського режиму, насамперед біженців з України та Росії, хто був змушений тікати від війни, репресій та тортур».

Згодом французька поліція зламала двері, заарештувала двох активістів і тримала їх під вартою. Але днями прокурор вирішив звільнити їх. За словами активістів, їх попросили більше так не робити і за місяць прийти на профілактичну бесіду.

Тим часом українці, які нині проживають у Франції, стверджують — вірити росіянам, навіть тим, що живуть у серці Європи, не варто.

«У Франції починається велика хвиля серед місцевих москалів, які, як то кажуть, перевзуваються на льоту. Якісь рязанські церковні хори нібито стали за мир, якісь кінофестивалі тої ж „руцькоі“ культури, що несе приховану пропаганду, але які нібито за мир, — каже „ФАКТАМ“ українка у Франції Вікторія Манюк. — Усі вони називають це бідою, „ми за мір“, „давайтє пєрєстанєм стрелять“, але ніхто не каже, що це війна росіі проти України. Тому місцеві українці блокують, як можуть, ці заходи, або чітко ставлять кордони між нами і ними. Бо це ті ж самі адепти руського міра, які просто бояться бути не в тренді зі всім світом. Це звичайний страх».

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