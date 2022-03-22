Путін наказав Генштабу Росії не зважати на людські втрати, а берегти техніку

21 березня Путін у режимі відеоконференції провів нараду з секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, головою Міноборони Сергієм Шойгу, начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим та головою ФСБ Олександром Бортниковим.

Під час обговорення поточної ситуації на фронті зайшлося про втрати російських військ. Герасимов, характеризуючи втрати в Україні, сказав, що вони «суттєві». Путін його перебив і запитав: «Що означає — суттєві?»

Але відповідь, судячи з усього, йому не була потрібна. Не дочекавшись її, Путін продовжив виступ, зауваживши, що допустимі втрати — і 30, і 50 тисяч людей — це ніщо порівняно з тими цілями, яких буде досягнуто після перемоги.

Також Путін висловився щодо нових термінів «перемоги». А саме: до 7 травня він планує змусити українське керівництво підписати угоду, яку можна буде подати як капітуляцію, та провести «тріумфальний парад перемоги».

Крім цього, під час відеонаради Путін дорікнув Герасимову чрез величезні втрати озброєнь на фронті та запропонував розумніше підходити до використання військової техніки. Таким чином, він безпосередньо пропонує не зважати на людські втрати, а берегти техніку.

На нараді знову було порушено питання про мобілізацію, і Патрушев доповів, що підготовка до неї завершена і, якщо буде розпорядження, мобілізацію проведуть оперативно та в найкоротший термін.

Як розповіли учасники наради, під час бесіди особливо було помітно не лише роздратування Путіна словами Герасимова, а й прохолодне ставлення президента до Бортникова. Також Путін залишив доповідь та репліки директора ФСБ поза увагою.

До речі, за інформацією українського журналіста Романа Цимбалюка, міністр оборони Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Саме його вирішено «призначити» винним у величезних втратах особового складу. За попередніми даними, втрати особового складу 6-ї загальновійськової армії становили понад 2000 військовослужбовців, з яких близько 180 осіб — солдати-строковики. Хоча ще нещодавно глава Кремля запевняв усіх, мовляв, строковиків не відправляють в Україну.

Наразі генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, щодо нього ведеться слідство.

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