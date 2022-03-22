«Потрібно більше зброї і більше санкцій»: екс-посол США в Росії вказав на помилки Заходу у війні України з путіним

Українці зрештою переможуть армію Володимира Путіна, якого без перебільшення ненавидить увесь світ. Україна знову стане суверенною та вільною. Тільки два питання залишаються без відповіді: скільки часу це займе і скільки українців загине, перш ніж путінські солдати остаточно підуть? На цьому акцентував у своїй колонці The Washington Post колишній посол США в Росії Майкл Макфол, передає НВ .

Метою Заходу загалом та Сполучених Штатів зокрема має бути прискорення поразки армії Путіна. Три сценарії визволення України від російської агресії та окупації мають сформувати відповідні стратегії Заходу, які допоможуть якнайшвидше покласти край цій жахливій війні.

Звичайно, найкращий результат для України та решти світу — повна поразка Росії. За такого сценарію російським збройним силам не вдасться захопити великі міста України, включаючи Київ, а швидкий економічний спад усередині Росії пришвидшить її поразку. Цей результат є найбільш бажаним, а й найменш ймовірним.

Другим за значимістю результатом є тупикова ситуація на фронтах, що створить сприятливі умови мирного врегулювання. І Путіну, і президенту України Володимиру Зеленському важко буде змиритися з такою розв'язкою. Путіну доведеться визнати, що він вів безглузду війну, вбив тисячі російських солдатів і тисячі ні в чому не винних українців тільки для того, щоб досягти того, що він де-факто вже мав. Йдеться насамперед про контроль над Кримом та деякими територіями на Донбасі, а також фактичний нейтралітет України.

Зрештою, таким був статус-кво 23 лютого, за день до того, як Путін розпочав своє вторгнення. За такого сценарію те, що мовчазно та двозначно приймалося раніше, тепер буде зафіксовано де-юре у мирній угоді. Зеленському також доведеться погодитись на ці умови, включаючи, можливо, нейтралітет України, що йому буде важко зробити.

Найгіршим результатом війни стане окупація Росією великих українських міст із наступною затяжною партизанською війною. Зі снайперами, смертниками та замінованими автомобілями, а також цивільними протестами. Українці чинитимуть опір путінській окупації доти, доки російські солдати не повернуться додому.

Усі три сценарії ясно показують, що для припинення війни необхідно негайно збільшити військову допомогу Заходу Україні. Насамперед, йдеться про озброєння, здатне перехоплювати російські літаки та ракети або знищувати артилерію. Зеленський у своєму зверненні до Конгресу в середу переконливо нагадав нам про цей важливий момент. Терміново потрібно більше винищувачів, більше зенітно-ракетних комплексів та більше засобів протидії далекобійній артилерії. Паралельно із цим Захід має щотижня посилювати економічні санкції проти Росії доти, доки не буде досягнуто одного з трьох фіналів, описаних вище.

Очевидно, що нова зброя може допомогти реалізувати перший сценарій, хоч це й малоймовірно. Але для реалізації другого сценарію необхідно досягти патової ситуації на фронті, а це може статися лише у тому випадку, якщо українські солдати боротимуться з російськими військами до останнього. І незважаючи на несподівані перемоги українців на полях битв, такої патової ситуації все ще не досягнуто. Прямо зараз Путін не має стимулу вести переговори. Адже його збройні сили ще боєздатні, і можуть продовжувати просуватися вперед і наближатися до великих міст України. Він досі розраховує на перемогу.

Але країни НАТО не повинні використовувати цей найгірший і дуже малоймовірний сценарій, не можна використовувати його як привід не здійснювати військову допомогу Україні. Якщо ризик російської ескалації не досягає масштабів ядерної війни, то всі загрози Путіна у відповідь на постачання винищувачів МіГ-29 або зенітно-ракетних комплексів С-300 — лише струси повітря. Перекидання літаків чи систем ППО не спровокує Третю світову війну. Враховуючи, наскільки погано російська армія проявила себе в боях з відносно невеликою українською армією, чи Путін може піти на ескалацію і напасти на наймогутніший військовий альянс у світі, що спирається на найсильнішу військову державу — Сполучені Штати? Путін цілком ймовірно розлючений і неврівноважений, але він не самогубець. Загрози країнам НАТО, які знаходяться поблизу лінії фронту, можуть стати серйозними лише якщо Путін переможе в Україні.

На дипломатичному фронті Байден і союзники США мають донести до Путіна, що вони готові поступово зняти економічні санкції в обмін на повне виведення російських військ. Усі співрозмовники Путіна мають чітко це пояснити.

«У всіх трьох сценаріях українці зрештою перемагають. Завдання всіх тих з нас, хто на Заході спостерігає, як українці самостійно хоробро борються з російськими збройними силами, що вторглися, полягає в тому, щоб прискорити закінчення війни і, таким чином, врятувати життя багатьох українців (і росіян.) Саме для цього потрібно більше зброї та більше санкцій», — пише екс-посол.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ефірі CNN президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які стосувалися б територіальної цілісності, зокрема, відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

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