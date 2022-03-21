«Церква має користуватись не мовою політики, а Ісуса»: що кажуть священники про освячення Росії та України Папою Римським

25 березня під час покаянного богослужіння Папа Римський Франциск, який неодноразово закликав Росію припинити війну в Україні, у Ватикані посвятить Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Про це повідомив керівник Ватиканського пресцентру Маттео Бруні. Що це за процедура, як вона відбувається і чи не означає вона фактичне примирення з окупантом?

— В цей складний час, коли в Україні триває війна, прислухаючись до духовенства та Божого люду, було прийнято рішення єпископів конференції Єпископату України Римсько-Католицької Церкви про освячення Росії та України Непорочному Серцю Марії. Після того лист відправили до Святішого отця у Ватикан, — розповів «ФАКТАМ» Леонтій Саламон, отець-настоятель релігійної громади римсько-католицької церкви та співробітник інформаційного центру Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. — Це прохання було передано особливому посланцю папи Франциска кардиналу Конраду Краєвському, який нещодавно відвідав нашу державу. Після того стало відомо, що ця подія відбудеться 25 березня у базиліці святого Петра у Ватикані, а також кардинал-диякон зробить це саме у Фатімі. Це будуть дві святі меси, під час яких буде звершена спеціальна молитва, присвячена тому, щоби в особливий спосіб посвятити Україну та Росії Пресвятій Богородиці.

— А що це за спеціальна молитва? Її підготували задля даної події?

— Існує спеціальна молитва, яку ми звершуємо до чи після святої меси кожного дня. Це є «Акт доручення», його було звершено у базиліці Санта-Марія-Маджоре 7 червня 1981 року в урочистість П'ятдесятниці. Молитва, яка звучатиме 25 березня у Ватикані, можливо, трохи відрізнятиметься. Ймовірно, її скорегують на сьогоднішню ситуацію в Україні.

— Як у Росії представники Римо-Католицької Церкви ставляться до посвячення?

— Вони були поінформовані, але як відреагували — наразі невідомо. Але я впевнений, що весь християнський світ не стоїть осторонь. Й тепер нема поділу на віросповідання. Є одні християни й один народ Божий. Ба більше, днями між Папою Франциском та патріархом Кирилом відбулась розмова у форматі відеоконференції. На ній він вкотре наголосив, що церква має користуватись не мовою політики, а Ісуса. Й шукати шляхи примирення, аби зупинити стрілянину й допомагати людям, які страждають від війни. Папа Франциск та патріарх Кирил обговорили питання двосторонньої взаємодії.

— Отче, багато хто цю подію трактує, як примирення Росії та України, що в принципі викликає негативну реакцію серед українців, які щодня втрачають рідних та майно від куль ворога.

— Взагалі, коли йде мова про посвячення, про навернення від того зла, яке нині є, тут можна коментувати як завгодно… Скажу одне — всі ми, християни, маємо дійти до одного спільного рішення — молитви, яка об’єднує.

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