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Українці з нідерландської в’язниці їдуть воювати з російськими загарбниками

22:32 21 березня 2022
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У нідерландському місті Бреді суд ухвалив рішення про дострокове звільнення двох українців, щоб вони могли долучитися до захисту України від російського вторгнення. Про це йдеться у виданні Euractiv:

«Двоє українців 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням в організації незаконного перетину кордону. Обидва є вихідцями з Луцька. У вересні минулого року їх арештували після спроби незаконно ввезти на яхті групу албанців до Великої Британії. Адвокат попросив суд звільнити громадян України, щоб вони могли повернутися додому і захищати свою країну від російської агресії. Суд погодився, заявивши, що їм „наполегливо рекомендується“ їхати додому та воювати. Але у чоловіків все одно залишились певні умови. Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися до місця відбуття ув’язнення, якщо цього вимагатиме суд. А надалі відбувати покарання, якщо суд вирішить все ж посадити їх за ґрати».

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