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Світ

У Росії, яка стрімко стає злиденною, жителям радять вмиватися і мити посуд… содою

21:56 21 березня 2022
сода

Через війну, розв'язану Росією проти України, світові компанії залишають РФ, а росіян чекає дефіцит не лише продуктів та предметів першої необхідності, а й побутової хімії.

Щоб якось пом'якшити удар, голова Національної спілки захисту прав споживачів Росії Павло Шапкін заявив, що вся побутова хімія згубно впливає на здоров'я, на шкіру, руйнує імунну систему та впливає на навколишнє середовище.

Він пропонує заборонити побутову хімію та замінити її содою!

«Я взагалі не розумію, як ми дожили до того моменту, що ми не можемо обійтися без побутової хімії. Хоча 50 років тому це питання нікого не хвилювало. Взагалі незрозуміло, як російська нація вижила протягом тисячоліть без побутової хімії. Я вважаю, що дуже багато її використовується», — переконаний чиновник.

За його підрахунками, понад 4 млн тонн щороку російське населення втирає в руки, обличчя, тарілки і так далі.

Крім цього, Шапкін висловив думку про заборону побутової хімії та заміну її простими народними засобами, наприклад, содою.

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