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Росія провокує: літак окупантів порушив кордон Польщі

15:46 21 березня 2022
Су-34

Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО — 21 березня російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню та зайшов у повітряний простір Республіки Польща.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов. За його словами, інформацію підтверджено даними радарів, союзники також зафіксували цей проліт.

«Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливий напрям польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів» , — зазначив Бутусов.

Раніше російсько-окупаційні війська скинули бомби на школу в Маріуполі, яку використали для укриття близько 400 місцевих жителів.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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