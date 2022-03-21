П'ятирічна дівчинка, яка втекла від війни в Україні, загинула в Італії

В Італії у місті Кротоне загинула 5-річна дівчинка з України. Юна українка та її родина втекли із зони бойових дій та сподівалися знайти притулок в італійській провінції Калабрія. Доля розпорядилася по-своєму: коли сім'я облаштувалася на новому місці та вийшла пройтися вздовж дороги, у них в'їхав автомобіль. Про це повідомляє Repubblica.it.

Наймолодша із сім'ї — п'ятирічна українка — загинула на місці, її двоюрідна сестра та ще один пішохід не постраждали.

Водій авто, 45-річний місцевий житель, намагався надати допомогу збитим пішоходам, але безуспішно. Наразі поліція з'ясовує, з яких причин стала можливою трагедія. ДТП сталася ввечері, близько 19.30 за місцевим часом, але ділянка дороги була добре освітленою. Водія перевіряють на алкоголь та наркотики.

Мер Кротоне Вінченцо Воче висловив співчуття сім'ї та місцевій українській громаді. У день похорону юної українки у місті буде оголошено жалобу. Воче визнав, що в місто з кожним днем прибуває все більше українських біженців, і тому дуже страшно, коли діти, що врятувалися від війни, гинуть на мирній землі.

Трагедія в Кротоне сталася невдовзі після нещасного випадку з сім'єю біженців у Римі. Українка прибула до італійської столиці разом із двома дітьми 12 та 10 років. Тридцять годин у дорозі для матері сімейства стали фатальними. Вийшовши з автобуса, жінка знепритомніла і померла.

В Італії вже підрахували, що до країни прибули близько 54 тисячі біженців з України, а прийняти італійці готові не більше 83 тисяч. У бюджеті планується надати додаткові кошти на медицину для українських мігрантів. Крім того, враховуючи, що до Італії переважно прибувають українці з дітьми, буде закладено додаткові мільйони євро на фінансування шкільної освіти.

16 березня в Римі народилося перше маля з нової хвилі української міграції. Мама хлопчика поїхала з Києва, батько залишився захищати Україну.

Фото fantapolnews. it

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