29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

П'ятирічна дівчинка, яка втекла від війни в Україні, загинула в Італії

11:20 21 березня 2022
швидка допомога

В Італії у місті Кротоне загинула 5-річна дівчинка з України. Юна українка та її родина втекли із зони бойових дій та сподівалися знайти притулок в італійській провінції Калабрія. Доля розпорядилася по-своєму: коли сім'я облаштувалася на новому місці та вийшла пройтися вздовж дороги, у них в'їхав автомобіль. Про це повідомляє Repubblica.it.

Наймолодша із сім'ї — п'ятирічна українка — загинула на місці, її двоюрідна сестра та ще один пішохід не постраждали.

Водій авто, 45-річний місцевий житель, намагався надати допомогу збитим пішоходам, але безуспішно. Наразі поліція з'ясовує, з яких причин стала можливою трагедія. ДТП сталася ввечері, близько 19.30 за місцевим часом, але ділянка дороги була добре освітленою. Водія перевіряють на алкоголь та наркотики.

Мер Кротоне Вінченцо Воче висловив співчуття сім'ї та місцевій українській громаді. У день похорону юної українки у місті буде оголошено жалобу. Воче визнав, що в місто з кожним днем прибуває все більше українських біженців, і тому дуже страшно, коли діти, що врятувалися від війни, гинуть на мирній землі.

Трагедія в Кротоне сталася невдовзі після нещасного випадку з сім'єю біженців у Римі. Українка прибула до італійської столиці разом із двома дітьми 12 та 10 років. Тридцять годин у дорозі для матері сімейства стали фатальними. Вийшовши з автобуса, жінка знепритомніла і померла.

В Італії вже підрахували, що до країни прибули близько 54 тисячі біженців з України, а прийняти італійці готові не більше 83 тисяч. У бюджеті планується надати додаткові кошти на медицину для українських мігрантів. Крім того, враховуючи, що до Італії переважно прибувають українці з дітьми, буде закладено додаткові мільйони євро на фінансування шкільної освіти.

16 березня в Римі народилося перше маля з нової хвилі української міграції. Мама хлопчика поїхала з Києва, батько залишився захищати Україну.

Фото fantapolnews. it

2912

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

МСТА-С

«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

вибух фосфорної бомби

Забудьте про соду, це тільки нашкодить, — лікар про лікування опіків від фосфорних бомб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.