«Прозріла» Чулпан Хаматова покинула Росію через війну в Україні

Улюбленка Путіна актриса Чулпан Хаматова, яку у 2019 році внесли до бази «Миротворця» за порушення державного кордону України (за зйомки в окупованому Криму) і яка завжди підтримувала політику Кремля, днями заявила в інтерв'ю, що залишила Росію. За її словами, зараз вона перебуває у Ризі й не збирається повертатися додому, оскільки побоюється кримінального переслідування за новою статтею про «дискредитацію армії», адже вона 25 лютого публічно висловилася проти війни в Україні та закликала припинити бойові дії.

«Я боюсь повертатися. Щоб мені повернутися до Росії, маю два виходи зараз. Це перестати говорити про те, що це війна і що трагедія, не звертати (я не знаю як) уваги на те, що я бачу на власні очі та отримую від своїх українських друзів інформацію про те, що там відбувається. Брехати собі, брехати всьому світу, жити не по правді. Це в кращому разі, якщо не змусять чорне називати білим. Тобто піти у таку байдужість до всього. Вибачитися за те, що я не підтримала початок військової операції. Ну і далі за списком, як пограти за тими правилами гри, які мені диктуватимуть. Це єдиний спосіб мені повернутися до Росії, щоб не сісти до в'язниці» , — пояснила вона.

«Миротворець» прокоментував її вчинок дуже жорстко: «Наша клієнтка, пристрасна шанувальниця Путіна, одна з тих, хто особисто виростив це світове зло гарячою прихильністю та агітаційними роликами, одна з тих, хто виховав своїм прикладом кровожерливих тварин — російське населення, тепер смикнула в одну з країн НАТО і не хоче повертатися додому. Чулпан, велика піклувальникка діток (Хаматова заснувала благодійний фонд „Подаруй життя“. — Ред.), сидить у теплі та достатку тепер, коли українські діти гинуть під бомбами та ракетами, помирають від зневоднення, від голоду, через блокаду, через геноцид».

Раніше «ФАКТИ» писали, що так званий комітет захисту національних інтересів країни-агресора назвав телеведучого Дмитра Комарова «ворогом Росії» за його громадянську позицію.

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