Не хочуть повертатися до путінської Росії: полонені офіцери РФ можуть отримати політичний притулок у США

Зараз в Україні перебувають 562 російські військовополонені (це з урахуванням тих, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення в Україну). Плюс так званий «вантаж 200». Питання щодо поводження з тілами загиблих окупантів розв`язуються спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, розповіла ТСН віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

Українська сторона також надає співробітникам Червоного Хреста можливість зустрічатися з російськими полоненими. Тобто повністю виконує вимоги міжнародного гуманітарного права. А Росія його ігнорує — досі не надала відомостей про наших бранців. «Жахливо, коли міжнародне право безсиле перед країною, що не дотримується норм і звичаїв війни», — зазначила Ірина Верещук.

Ірина Верещук

За підрахунками української сторони, зараз Росія утримує 650 наших полонених. Приблизно 270 із них — це ті бійці, які потрапили в полон під час локальної гібридної війни, яку Росія вела проти України на Донбасі протягом 8 років.

Український уряд попросив президента МК Червоного Хреста Пітера Маурера, щоб він під час поїздки до Москви (вона має відбутися днями) добився зустрічі з нашими військовополоненими, які утримуються в окупованому Криму. Він пообіцяв це зробити. Скажімо, на острові Зміїному в полон потрапили 92 українці (прикордонники та ті, хто намагався їх врятувати).

Ірина Верещук розповіла про умови утримання російських полонених. Усі витрати щодо цього лягають на український бюджет. Норми їх харчування такі самі, як і в українських солдатів. У деяких випадках когось із полонених можна обміняти ще до закінчення війни (наприклад, на заручників, захоплених росіянами). Але є проблема: багато хто з полонених не хоче повертатися в путінську Росію. А насильно відправити їх туди не можна. Скільки конкретно людей відмовляються повертатися, має сказати Червоний Хрест, бо його представники заходять у камери самі (без супроводу українських військових чи чиновників) і запитують, чи хочуть бранці, щоб їх обміняли, чи ні.

«До нас зверталися іноземні держави з пропозицією, що вони готові надати громадянство та притулок офіцерам російської армії (і сім'ям офіцерів), — наголосила Ірина Верещук. — Якщо вони відкрито говоритимуть про злочини, злочинні накази, які віддавав Путін. Це і США, і Велика Британія. Я думаю, що це почне працювати найближчим часом».

В Україні працює Об'єднаний штаб поводження з полоненими, у його діяльності беруть участь представники Міністерства юстиції, СБУ, Генпрокуратури, Міноборони. До того ж днями створено Національне інформаційне бюро, яке збиратиме інформацію про всіх військовополонених (як російських, так і українських) і цивільних (фактично також полонених). Цей центр збирає і дані про зниклих безвісти. Його телефони: короткий номер — 1648 та звичайний — (044) 287−81−65.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється від наказів, усередині командування ЗС РФ почалися конфлікти.

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