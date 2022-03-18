У Римі народився перший український малюк, мама якого втекла від війни

«Ярослав народився у Римі 16 березня в госпіталі „Пертіні“ далеко від свого батька, який залишився захищати рідну землю, і далеко від рідного Києва, який нині безжалісно бомбардують російські війська, — сказано у повідомленні Посольстві України в Італії. — Хлопчик став першим українцем, який побачив світ в Римі з моменту вторгнення Росії до нашої держави. Ярославу пощастило, на відміну від інших українських немовлят, які народжуються на цей світ під звуки бомб, сирен, обстрілів та гранат. З Днем народження, крихітко! Ми неймовірно раді тому, що у світі стало на одного маленького українця більше. Бажаємо вам з мамою міцного здоров'я і зустрічі з татом у мирній Україні».

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як батькам можна оформити немовля під час війни.

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