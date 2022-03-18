Кремлівський фюрер озвучив список абсурдних вимог для виведення вбивць з України

Рашистський кривавий очільник владімір путін продовжує наполягати на попередньо висунутих ультиматумах Україні. Про це він заявив у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 17 березня, повідомляє BBC з посиланням на прессекретаря Ердогана Ібрагіма Каліна, який був присутній під час розмови.

До путінського «списку» входять нейтральний статус України та її відмова від вступу до НАТО, роззброєння України до «такого рівня, який Кремль визнає для себе достатнім», забезпечення «захисту російської мови в Україні», а також те, що Путін називає «денацифікацією».

Є у списку і декілька пунктів, що стосуються тимчасово окупованих Росією територій Донбасу та Криму, але їх змісту Калін розкривати не став.

Нагадаємо, що Ердоган намагався переконати путіна у необхідності завершення бойових дій в Україні й під час попередньої телефонної розмови, яка відбулася 10 березня. Проте кремлівський господар лише намагався звинуватити Україну в тому, що нібито це вона затягує переговорний процес, аби ЗСУ могли перегрупуватися та краще використати свої можливості.

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