Сенат США оголосив Путіна воєнним злочинцем

Агресію московитів в Україні хто тільки не осуджував — і політики, й музиканти, і навіть Папа Римський. А 15 березня Сенат США одноголосно проголосував за резолюцію, котрою визнав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем. Таку одностайність верхня палата Конгресу США демонструє досить рідко. І все частіше — у своїх рішеннях щодо України. Так, у 2013 році Сенат одноголосно закликав Януковича звільнити Юлію Тимошенко, а місяць тому вимагав від Байдена завдати серйозних збитків Росії в разі, якщо війська РФ вчергове вдеруться на нашу територію.

Перед голосуванням лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив: «Усі ми, республіканці та демократи, об'єднались, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу». Резолюцію, запропоновану сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, підтримали всі сенатори від обох партій.

Зауважимо, що резолюцію Грем розробляв разом із конгресменом Вікторією Спарц (у дівоцтві Кульгейко) — першою імігранткою з України, обраною до Конгресу США. 43-річна Вікторія — уроженка міста Носівка Чернігівської області — 21 рік тому після випуску з Київського національного економічного університету виїхала до США на навчання в університеті Індіани. Працювала на викладацьких посадах, у бізнесі та державних структурах. У 2017 році була обрана сенатором штату, а у 2020-му — членом Палати представників (Конгресу) США.

Резолюція осуджує «насильство, військові злочини і злочини проти людства і систематичні порушення прав, що продовжуються з боку російських збройних сил, військового командування президента Путіна, за наказом президента Володимира Путіна». І закликає уряд США та країн-партнерів «вимагати від Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН дати добро на всі розслідування, що знаходяться на розгляді, за фактом військових злочинів і злочинів проти людяності» та всіляко сприяти притягненню до відповідальності «Російської Федерації, президента Володимира Путіна, членів Ради безпеки Росії, збройних сил Росії та російських воєначальників за вчинення ними обурливих актів агресії та інших актів жорстокості, що сягають рівня злочинів проти людяності та військових злочинів проти українського та інших народів».

До речі, російські ЗМІ, що публікують цю новину, всі як один вказують, що резолюція Сенату не має обов'язкової сили. Забуваючи про дуже значний вплив верхньої палати американського парламенту на дії президента США.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Міжнародний суд ООН у Гаазі проводить слухання щодо звинувачення РФ у геноциді українців. На сьогодні заплановане оголошення рішення щодо вжиття тимчасових заходів у справі (про припинення воєнних дій). А Прокурор Міжнародного кримінального суду (також у Гаазі) оголосив про початок розслідування військових злочинів Росії.

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