«Захід зробив жахливу помилку у 2014 році. Тепер Путін вирішив, що світові буде важко покарати його» — Борис Джонсон

Захід зробив «жахливу помилку», дозволивши Володимиру Путіну уникнути покарання за вторгнення до Криму у 2014 році. Таку думку прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив у статті для The Telegraph. На думку глави британського уряду, зараз вихід у тому, щоб позбутися залежності від російських нафти та газу.

«Коли Путін вперше вторгся в Україну в 2014 році, Захід зробив жахливу помилку. Російський лідер здійснив акт насильницької агресії та відібрав частину території у суверенної країни, а ми дозволили, щоб йому це зійшло з рук», — йдеться у статті.

На думку Джонсона, західні країни даремно пов'язували свою економіку з постачанням російських нафти та газу. «Тепер, коли він (Путін) знову прийшов, щоб розв'язати жорстоку війну в Україні, він вирішив, що світові буде дуже важко покарати його. Він знав, що створив залежність», — зазначає Джонсон.

Єдиний спосіб зупинити безперервний шантаж Путіна — це позбутися залежності від російських енергоносіїв, наполягає Джонсон. Прем'єр визнає, що процес буде болючим, але його не уникнути. Щойно російські нафта та газ перестануть бути безальтернативним вибором, припиниться і «булінг» з боку Кремля. За словами Джонсона, величезні запаси нафти і газу в Росії — це сила Путіна, але це і його слабкість:

«Путінська Росія виробляє небагато з того, що хоче купувати решта світу… Якщо світ зможе покінчити із залежністю від російської нафти і газу, ми зможемо позбавити його (Путіна) капіталу, зруйнувати його стратегію та повернути його в реальність».

Також Джонсон бачить вихід у розвитку зеленої енергетики. «Він (Путін) може прикрутити вентилі з нафтою і газом. Але він нічого не може зробити проти вітру з Північного моря», — наголошується у статті.

Нагадаємо, раніше Джонсон високо оцінив мужність українського народу, виявлену у боротьбі з російською агресією.

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