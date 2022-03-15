29.32 / 31.09 32.56 / 34.68
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Джавелін» летить 3 секунди, а санкції не працюють так швидко: політемігрант Чичваркін переконаний, що на Росію чекає катастрофа

13:17 15 березня 2022
Росія під санкціями

Путін привів свою країну до катастрофи, економіка Росії буде зруйнована санкціями. «Загальний пакет ухвалених санкцій — це капець. Просто він не настане в ту саму секунду. Це „Джавелін“ летить три секунди, а санкції не працюють так швидко», — таку думку висловив політемігрант, підприємець, мільйонер Євген Чичваркін.

Також він зазначив, що економічні закони мають свою циклічність. А ті санкції, які прийняті проти Росії, означають лише одне: тотальне зубожіння людей.

«Більше половини людей взагалі не оддупляє, взагалі не розуміє, що насправді сталося: залізна завіса захлопується з такою силою та швидкістю, що ті, хто зрозумів, встигли проскочити, ті, хто не зрозумів, уже не вискочать, як із Німеччини 1939 року», — сказав Євген Чичваркін.

Нагадаємо раніше, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що Китаю дружити з Путіним взагалі не з руки, бо той підставив китайців.

Читайте також: «Росіяни закидатимуть нашу країну трупами», — політолог Тарас Загородній

Фото: https://ua.depositphotos.com/

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кремль

Розкол еліт і паніка: Христо Грозев про ситуацію у Москві

Вирва

«Надсучаснішу» ракету орків під Вінницею збили кулеметом

Росія під санкціями

«Джавелін» летить 3 секунди, а санкції не працюють так швидко: політемігрант Чичваркін переконаний, що на Росію чекає катастрофа

Міжнародний аеропорт у Дніпрі

Ворог завдав двох ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.