«Джавелін» летить 3 секунди, а санкції не працюють так швидко: політемігрант Чичваркін переконаний, що на Росію чекає катастрофа

Путін привів свою країну до катастрофи, економіка Росії буде зруйнована санкціями. «Загальний пакет ухвалених санкцій — це капець. Просто він не настане в ту саму секунду. Це „Джавелін“ летить три секунди, а санкції не працюють так швидко», — таку думку висловив політемігрант, підприємець, мільйонер Євген Чичваркін.

Також він зазначив, що економічні закони мають свою циклічність. А ті санкції, які прийняті проти Росії, означають лише одне: тотальне зубожіння людей.

«Більше половини людей взагалі не оддупляє, взагалі не розуміє, що насправді сталося: залізна завіса захлопується з такою силою та швидкістю, що ті, хто зрозумів, встигли проскочити, ті, хто не зрозумів, уже не вискочать, як із Німеччини 1939 року», — сказав Євген Чичваркін.

Нагадаємо раніше, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що Китаю дружити з Путіним взагалі не з руки, бо той підставив китайців.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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