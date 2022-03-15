Розкол еліт і паніка: Христо Грозев про ситуацію у Москві

Кремль перебуває у складній ситуації, бліцкриг не вдався, а доказів існування нового плану наразі немає, вважає керівник Bellingcat Христо Грозєв.

Він розповів каналу «Навальний Live», що Росія провалила план А, який передбачав військові дії максимум на 10 днів. А нового плану немає, на що вказують відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати та продовжити війну тими самими темпами, а також відсутність постачання їжі, води та бензину для окупантів, які перебувають на території України. Водночас відступити російські війська швидко не можуть, оскільки з одного боку їх притискають «кадировці», які отримали наказ стріляти в «дезертирів», з іншого — українські війська, які готові до атаки в тилу.

«Швидкого виходу не буде. Тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли й усвідомили, це доведено, що план А провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на нову стратегію», — розповів журналіст-розслідувач.

Його джерела у Росії підтвердили, що в Кремлі заарештували керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєдіна, який відповідав за зовнішню розвідку, зокрема в Україні. «ГРУ зайняло більш довірливу позицію до Путіна і намагається звалити свої невдачі на ФСБ, це цікаво, тому що останні 10 років було навпаки — ФСБ намагалося завоювати довіру, яка раніше була у ГРУ. Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка говорить про те, що через тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання — яке», — каже Грозєв.

На його думку, можливі два вектори подальшого розвитку подій. Перший — Путін домовиться із Зеленським на умовах набагато компромісніших, ніж були заявлені спочатку:"Я вважав, що це неймовірно, але останні сигнали від Ердогана та Зеленського про те, що раптом з'явилися можливості щодо домовленості вказують на те, що скоріше за все Путін розуміє безвихідь ситуації". Другий — Путін може наважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу та показати росіянам результат.

Раніше «ФАКТИ» писали, що стало відомо, яку допомогу Росія запросила у Китая.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter