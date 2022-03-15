Хоча б поїсти: стало відомо, яку допомогу Росія запросила в Китаю

Росія на третій тиждень бойових дій в Україні зазнала значних втрат озброєння, а тому просить Китай допомогти військовою технікою, а також фінансово. Про це повідомила Financial Times, посилаючись на офіційних представників США. У Штатах вже бачать ознаки того, що деякі види озброєння в Росії просто закінчуються.

Зі зброї Росії потрібні зенітно-ракетні комплекси та бойові безпілотники. Щодо відповіді Китаю відомості надходять суперечливі. З одного боку, є побоювання, що Китай може відповісти Росії згодою. Білий дім попередив союзників у Європі та Азії про таку можливість. При цьому МЗС Китаю категоричне: офіційний Пекін наполягає, що такі припущення є «дезінформацією».

За інформацією CNN, у російської армії закінчуються не лише озброєння, а й навіть сухпайки для військових. Агентство отримало інформацію, що Росія попросила Китай допомогти з продуктовими наборами для армії. У заявці говорилося, що це мають бути розфасовані продуктові раціони тривалого зберігання. Аналітики кажуть, що подібні запити дуже добре характеризують проблеми з логістикою, з якими зіткнулася російська армія під час вторгнення в Україну, а також загальну готовність (або точніше, неготовність) збройних сил РФ до тривалих військових кампаній. Джерела вважають, що сухпайками Китай може допомогти росіянам, оскільки таку допомогу легко можна видати за гуманітарну місію.

А американський відставний генерал Бен Ходжес вважає, що зараз Росія вплутується у затяжну фазу військових дій, але жодного з факторів для успіху росіяни не мають. Розраховувати на удачу РФ могла б, якби мала в надлишку час, особовий склад і озброєння. За прогнозами Ходжеса, вже за 10 днів у Росії не залишиться можливостей вести активні бойові дії в Україні. Звичайно, це за умови, що Захід продовжить допомагати Україні озброєнням.

«Росія, я думаю, знаходиться приблизно за десять днів від так званої точки неповернення, коли у них просто більше не буде ні боєприпасів, ні живої сили, щоб продовжувати наступ. Думаю, якщо продовжуватимемо в тому ж дусі, то росіяни дійдуть до цієї точки», — заявив Ходжес.

Нагадаємо, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Китай, оцінивши всі гіпотетичні бонуси та реальні ризики, швидше за все відмовиться дружити з Путіним.

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