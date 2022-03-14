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На територію країни НАТО безперешкодно залетів російський безпілотник-шпигун

0:05 15 березня 2022
Орлан-10

Про це повідомляє місцеве видання HotNews.ro. зазначається, що літальний апарат знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону.

«Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд у Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку, — повідомили у виданні. — Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військове чи пов'язаний з війною апарат. Однак, згідно зі зображеннями, які публікуються в Інтернеті, „модель літака“ насправді є російським безпілотником „Орлан-10“. Це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей. Безпілотники „Орлан-10“ розробляються тільки Росією і постійно використовуються в конфлікті в Україні з 2014 року».+

Нагадаємо, в ніч на 11 березня у західній частині хорватської столиці Загреба знайшли невідомий апарат, який міг прилетіти із зони бойових дій України. Внаслідок вибуху було пошкоджено близько 40 припаркованих автомобілів, проте ніхто не постраждав.

Сьогодні міністр оборони Хорватії Маріо Баножич заявив, що апарат був озброєний вибуховим пристроєм. Хорватські чиновники розкритикували НАТО за повільну реакцію на дуже серйозний інцидент і поставили під сумнів готовність держав-членів військового альянсу відповісти на можливий напад.

Нагадаємо, НАТО оголосило про масштабні навчання в Європі, а США та країни ЄС вивчають можливість надання Україні систем ППО.

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