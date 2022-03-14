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У Путіна велика проблема з Молдовою: генерал-майор СБУ розповів, чому кремлівський диктатор може «заморозити» війну

18:44 14 березня 2022
Володимир Путін

Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України, тому цілком може погодитися «заморозити» конфлікт, «залишивши собі» Донецьк, Луганськ, Херсон і Маріуполь. Таку думку висловив генерал-майор Служби безпеки України (СБУ) Віктор Ягун в ефірі 24 каналу.

Таким чином, констатував військовий, Путін хоче зробити собі сухопутний вхід до Криму.

«Однак ніхто не каже, що ми залишимось без моря і будемо просто спостерігати, як Азовське море зникає. Ми йтимемо до перемоги», — запевнив Ягун.

За його словами, наразі на південному напрямку перед українською армією стоїть завдання не допустити розвитку наступної «операції» Путіна зі взяття Молдови, яка ось-ось зникне з поля впливу Кремля.

«У них величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік-два і Молдова взагалі зникне з їхнього поля впливу», — констатував генерал.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися повідомлення про те, що російські ракети, які зруйнували аеропорт у Вінниці, було випущено з території Придністров'я.

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