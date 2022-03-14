У Путіна велика проблема з Молдовою: генерал-майор СБУ розповів, чому кремлівський диктатор може «заморозити» війну

Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України, тому цілком може погодитися «заморозити» конфлікт, «залишивши собі» Донецьк, Луганськ, Херсон і Маріуполь. Таку думку висловив генерал-майор Служби безпеки України (СБУ) Віктор Ягун в ефірі 24 каналу.

Таким чином, констатував військовий, Путін хоче зробити собі сухопутний вхід до Криму.

«Однак ніхто не каже, що ми залишимось без моря і будемо просто спостерігати, як Азовське море зникає. Ми йтимемо до перемоги», — запевнив Ягун.

За його словами, наразі на південному напрямку перед українською армією стоїть завдання не допустити розвитку наступної «операції» Путіна зі взяття Молдови, яка ось-ось зникне з поля впливу Кремля.

«У них величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік-два і Молдова взагалі зникне з їхнього поля впливу», — констатував генерал.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися повідомлення про те, що російські ракети, які зруйнували аеропорт у Вінниці, було випущено з території Придністров'я.

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