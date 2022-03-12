«Путін розгромив не Україну, а Росію», — Михайло Ходорковський
Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який раніше закликав росіян виходити на протести проти війни, назвав агресію щодо України жахливими злочинами, які ставлять путінську Росію в один ряд із нацистською Німеччиною.
«Вдумайтеся, наша країна до 24 лютого була переможницею фашизму, тепер, в очах усього світу, фашисти — це ми, росіяни. Внаслідок путінської військової авантюри наша армія перетворилася на військових злочинців», — сказав Михайло Ходорковський.
Також він додав, що Росія прирівняна до фашистської Німеччини та посварилися з усім світом, знищивши власну економіку.
На його думку, Росія позбавила кілька поколінь своїх громадян майбутнього та стала об'єктом ненависті всього людства. Михайло Ходорковський запитує: заради чого це робилося? Заради того, щоб дід, що свихнувся за 2 роки в бункері, втілив свої шалені геополітичні мрії?
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