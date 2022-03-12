29.27 / 31.20 32.52 / 34.76
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Путін розгромив не Україну, а Росію», — Михайло Ходорковський

22:29 12 березня 2022
Михайло Ходорковський

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який раніше закликав росіян виходити на протести проти війни, назвав агресію щодо України жахливими злочинами, які ставлять путінську Росію в один ряд із нацистською Німеччиною.

«Вдумайтеся, наша країна до 24 лютого була переможницею фашизму, тепер, в очах усього світу, фашисти — це ми, росіяни. Внаслідок путінської військової авантюри наша армія перетворилася на військових злочинців», — сказав Михайло Ходорковський.

Також він додав, що Росія прирівняна до фашистської Німеччини та посварилися з усім світом, знищивши власну економіку.

На його думку, Росія позбавила кілька поколінь своїх громадян майбутнього та стала об'єктом ненависті всього людства. Михайло Ходорковський запитує: заради чого це робилося? Заради того, щоб дід, що свихнувся за 2 роки в бункері, втілив свої шалені геополітичні мрії?

Читайте також: Що очікує Путіна найближчим часом — розповідає його екссоратник мільярдер Пугачов

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Михайло Ходорковський

«Путін розгромив не Україну, а Росію», — Михайло Ходорковський

Путлер та Кабаєва

Поки Путін бомбить пологові будинки в Україні: ЗМІ розповіли, де проживає коханка диктатора Кабаєва з їхніми 4 дітьми

люди

В Україні несподівано зросла кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень на місяць: у ПФУ озвучили цифри

Потап

«Горіти тобі, Миколо, у пекельному вогні», — Потап розмазав Баскова за його підтримку війни проти України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.