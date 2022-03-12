Американець посадив Путіна на електричний стілець

Прості люди в усьому світі не просто підтримують Україну, але й з усього серця ненавидять нападників на неї. Щодня в містах та містечках відбуваються мітинги та демонстрації проти війни в Україні, вздовж доріг не тільки нашої країни, але й сусідніх розміщено плакати з головним закликом цієї війни «Російський корабель, іди нах*й», в меню польських кафешок в назві популярної страви «пироги русские» (так називали в цій країні вареники), слово «русские» перекреслено, а зверху написано «українські».

А підприємливі американці навіть навчились заробляти на ненависті співвітчизників до Путіна. Так, мешканець Лос-Анджелеса Тодд, одружившись з українкою родом з Лисичанська, разом з дружиною полюбив і її батьківщину. І зараз дуже переймається долею України. Бізнес Тодда пов’язаний з мистецтвом, перформансом. Тож він не тільки продає картини антивоєнного напрямку роботи своєї своячки з к'юар-кодами варіантів допомоги Україні, які мають попит.

Тодд придумав забавку: до електричного стільця пристебнув закривавлене опудало Путіна впізнаваними шкіряними пасками, які використовують для страти. За 1 долар кожний, хто бажає, може потягнути за важіль — і Путіна затрясе в передсмертних судомах. Охочих достатньо. В інший час Тодд міг би непогано заробити, але тепер це йому не спадає на думку. Всі зароблені гроші — а за 3 дні це 300 доларів — чоловік переводить у фонд допомоги Україні.

— До стенда допомоги нашій країні підходить багато людей, з кожним днем більше, — каже дружина Тодда Оксана. — Чоловік кожному розповідає, що зараз відбувається, а ми з мамою пригощаємо всіх відвідувачів дерунами. Хочемо якнайбільше допомагати нашим військовим. Болить серце за Україну.

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