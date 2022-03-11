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Набирають різний зброд: у ПВК «Вагнера» терміново вербують найманців для війни з Україною

20:07 11 березня 2022
найманці

У російських пабліках, через які ПВК «Вагнера» зазвичай вербувала найманців, з'явилися оголошення, що підтверджують інформацію про активний набір бійців на війну в Україні. Як повідомляє Бі-бі-сі, ті, хто відгукнувся на оголошення, визнають, що в підрозділи приймають будь-який зброд, практично не висуваючи жодних вимог до найманців.

Журналісти з'ясували, що ПВК готові брати навіть тих, із ким раніше контракти не підписували. Якщо раніше найманців шукали серед росіян, то тепер готові укладати контракти з жителями окупованого Донбасу, Криму. Серед іноземців не беруть лише громадян Грузії. Борги, судимості, відсутність закордонного паспорта теж не є перешкодою.

Пункт вербування, як стверджують журналісти, знаходиться у Молькіному під Краснодаром. «У Молькіному набирають усіх підряд. Тих, хто з косяками, тих, хто з чорних списків, — наводять журналісти враження одного з найманців. — Так що там не „Вагнер“, а всякий зброд… Погань усяку набрали, і командують ними такі ж штрафники. Так що не знаю, як вони поводяться. Не знаю, на який напрямок їх потім відправдляють».

Нагадаємо, на початку березня Генштаб ЗСУ оприлюднив дані розвідки про те, що російські приватні військові компанії в Ростові-на-Дону активно вербують найманців із числа колишніх спецназівців із відповідною підготовкою.

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