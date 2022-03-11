У Росії почалися репресії у ФСБ. Російський президент лютує, що його дезінформували з приводу політичної ситуації в Україні напередодні вторгнення. Відігратися Путін вирішив на тому департаменті ФСБ, який відповідав за оперативну інформацію. Про це повідомляє агентство «Медуза».

За інформацією агентства, голова Департаменту оперативної інформації генерал Сергій Беседа та його заступник поміщені під домашній арешт. Керівництву департаменту інкримінують розтрату коштів, виділених на операції, та погану розвідувальну інформацію.

Офіційно в Росії не підтверджують «чистки», що почалися, але є дані, що Путін незадоволений не тільки департаментом, а й всією «П'ятою службою», яка офіційно називається Службою оперативної інформації та міжнародних зв'язків. «Схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: П'ята служба, боячись роздратувати керівника, просто давала йому те, що він сам хотів почути», — вважають журналісти.

Нагадаємо, раніше джерело у спецслужбах РФ розкритикувало ту аналітику, яку готували для керівництва Росії напередодні вторгнення в Україну. «Ніхто не знав, що буде така війна, це приховували від усіх», — стверджує інсайдер.

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