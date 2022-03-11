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У Росії заборонили Instagram

17:22 11 березня 2022
Instagram

У Росії забороняють Instagram. Російське контролююче відомство Роскомнагляд заявило, що у популярній мережі з'явилися заклики до насильства щодо росіян, а тому владі доведеться відреагувати.

Після того, як 11 березня прес-секретар Meta Platforms Inc підтвердив, що компанія, якій належить Instagram, скасовує заборону на заклики до насильства проти російських військовослужбовців, генеральна прокуратура вирішила, що на території РФ Instagram буде обмежений, а по суті заборонений. Facebook та Twitter у Росії були заблоковані ще раніше.

Глава Мінцифри України Михайло Федоров вважає, що блокуванням Instagram та відмовою від переваг цифрових технологій путінська Росія сама собі копає могилу. «Путін та його влада настільки відстали від цивілізованого світу, настільки повірили в ідею відновлення СРСР, що не заглибилися у питання еволюції суспільно-економічної формації… Пропаганда, диктатура, блокування всього світового плюс санкції знищать усю путінську владу. Чого кожен із нас чекає», — вважає міністр.

Нагадаємо, раніше мешканцям низки країн, зокрема й України, дозволили використовувати в Facebook та Instagram заклики до насильства щодо російських військових, наприклад, гасла «Смерть російським окупантам».

Фото pixabay.com

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