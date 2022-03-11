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Російська авіація завдала провокаційного удару по території Білорусі

16:41 11 березня 2022
авіація

Щоб активніше залучити Білорусь та її Збройні Сили у війну з Україною, Росія вдалася до провокації. Авіація РФ, діючи з повітряного простору України, завдала удару по білоруському населеному пункту Копані Столинського району Брестської області. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ. Пізніше з'явилися дані про обстріл білоруських населених пунктів Бухлічі та Верхній Теребежів.

Держприкордонслужба України о 14.30 повідомила про підозрілі польоти російських літаків. Вони вилетіли з білоруського аеродрому Дубровиця, зайшли на територію України, розвернулися над українськими селами Городище та Тумень на кордоні з Білоруссю, а потім завдали удару по білоруському населеного пункту.

Раніше про можливість провокації попереджав міністр оборони України Олексій Резніков. Зокрема, про те, що удар росіяни збираються завдати по населеному пункту Копані, також про те, що для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

«Мета провокації — змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі», — наголосив Резніков.

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