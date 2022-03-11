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«В одній будівлі я упізнавала сина, в іншій розвантажувався КаМАЗ з тілами», — матір вбитого російського окупанта

20:45 11 березня 2022
вантажівка ворога, що горить

Росія приховує свої величезні втрати у війні проти України. У соцмережі матір одного з багатьох російських солдатів, які знайшли свою загибель на нашій землі, розповіла, як впізнавала сина у морзі Ростова-на Дону й скільки там ще тіл.

«Син у мене десантник, миротворець, пройшов Сирію у 22 роки, — пише матір загиблого російського солдата Ольга Саїдова. — А загинув на своїй землі. Залишилась дворічна дочка. Я тільки днями ДНК отримала.

Я була на впізнанні сина у Ростові-на-Дону, в одній будівлі я впізнавала, в іншій розвантажувався КаМАЗ з тілами. Ви собі не уявляєте, якими партіями вони приходять звідти.

Мій син служив у 247-му десантно-штурмовому полку Ставрополя. Я була там 5 днів, і за той час похоронили 40 чоловік.

Дзвонила невістка й казала, що збирають гуманітарну допомогу до України. Російські солдати голодні, холодні. Хто матерям за це відповість? Патріотів багато, а відношення до них ось таке".

Українські користувачі соцмереж у коментарях додають: це лише початок, втрати будуть колосальні.

Колаж InformNapalm на основі офіційних даних, наведених в інфографіці "Української правди"

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