Інтерпол відмовився виключати Росію, тому що «дотримується нейтралітету»

Росію поступово витісняють із авторитетних міжнародних організацій. Проте Інтерпол, який об'єднує органи кримінальної поліції 195 країн, співпрацю з Росією продовжить, нехай і в обмеженому форматі.

В Інтерполі заявили, що для них нейтралітет є фундаментальним принципом, і ця норма не буде порушена навіть у період «конфлікту в Україні». Більше того, в Інтерполі уточнили, що їхні статутні документи не передбачають ні санкцій, ні каральних заходів, ні виключення будь-якої країни з організації, як того вимагають політики.

Було вирішено, що Росія не буде відсторонена від можливостей, що надаються Інтерполом, але запити з Москви будуть суворо контролюватись. Так, всі російські заявки на розшук, перевірку тощо не пересилатимуться країнам-учасницям, а спочатку вивчатимуться на рівні генерального секретаріату Інтерполу.

Фото INTERPOL_HQ/twitter

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