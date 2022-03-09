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ЄС запроваджує нові санкції проти Росії та Білорусі: кого вони стосуватимуться

18:50 9 березня 2022
Європа

Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі за військову агресію в Україні. Про це йдеться у рішенні Ради ЄС від 9 березня. Персональні санкції стосуються 160 осіб. Крім того, під обмеження потрапили російські компанії, білоруські державні підприємства та банки.

Для Білорусі:

  • Обмежено доступ до SWIFT для Білагропромбанку, банку «Дабрабут», Банку розвитку та їх дочірніх компаній;
  • Заборонено ввезення євро до Білорусі;
  • Заборонено розміщення білоруськими резидентами у ЄС великих депозитів (понад 100 тис. євро);
  • Заборонено європейські інвестиції у Білорусь.

Для Росії

Санкції введено проти високопосадовців та великих бізнесменів. Загалом у новому списку 160 прізвищ (14 олігархів та члени їхніх сімей, 146 парламентаріїв). Під санкції потрапили:

  • президент «Ростелекому» Михайло Осеєвський;
  • гендиректор «Уралхіму» Дмитро Мазепін;
  • глава «Сібур холдингу» Дмитро Конов;
  • голова ТМК Дмитро Пумп'янський;
  • гендиректор «Аерофлоту» Михайло Полубоярінов;
  • голова ради директорів «Русагро» Вадим Мошкович;
  • голова «Роснано» Сергій Куліков;
  • гендиректор VK Володимир Кирієнко.

Крім того, Євросоюз запроваджує санкції проти російських компаній. Вони включають:

  • заборону експорту в Росію технологій морської навігації та радіозв'язку;
  • обмеження фінансування підприємств із Російського морського реєстру судноплавства.

Нагадаємо, Росії масово оголошують бойкот всесвітньо відомі бренди. «ФАКТИ» склали список галузей економіки РФ, яким доведеться забути про найбільших світових гравців.

Фото pixabay.com

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