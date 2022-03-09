Російська армія неспроможна вести війну на виснаження, санкції проти РФ необхідно суттєво посилювати, а Україну потрібно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема системами протиповітряної, протиракетної оборони та авіацією, — стверджує екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

На думку генерала, кроки, які Захід здійснив проти Росії, хороші, але тиску має бути набагато більше, і вони потрібні негайно. Потрібно припинити будь-яку співпрацю Заходу із російським військово-промисловим комплексом. Залишити можна лише сферу охорони здоров’я. Можливості для додаткових санкцій ще є — жоден російський олігарх або державний чиновник не має далі отримувати прибутки.

«США мають стати твердішими щодо безпольотної зони. Я не хочу, щоб ми стояли осторонь, поки росіяни вбивають українських мирних жителів, як ми це зробили в липні 1995 року, коли серби вбили 8 000 боснійських чоловіків і хлопців у Сребрениці — такі речі гірші за ризик ескалації. Ми повинні зробити більше. Знайти спосіб залучити авіацію, знайти спосіб отримати більше протиповітряної оборони, щоб збивати російські безпілотники, а також російські літаки. Ми не можемо стояти осторонь. Ви знаєте, сьогодні я розмовляв з чотирма різними жінками, професіоналками, двоє з них досі в Україні, інші дві — біженки. Я вважаю, що це просто неприйнятно, що ми не робимо більше. І я розумію, чому є небажання. Це через ризик ескалації. Але знову ж таки… бачити, як вбивають мирних жителів, гірше за будь-який ризик ескалації», — стверджує генерал.

На думку пана Ходжеса, Сполучені Штати активно вивчають можливість забезпечення України літаками. Мова йде про модернізовані МіГи та F16, тож мають бути проведені відповідні тренінги для пілотів.

«Пілот не може просто сісти в літак, як хтось сідає в машину. Для цього має бути навчальний пакет. Крім того, ми повинні захищати авіабази, з яких вони б злітали… мені подобається ця ідея… це дало б Україні можливість не тільки вразити ці великі логістичні конвої, що було б дуже корисно, але й ударити по російських військово-морських базах. Я маю на увазі, що Чорноморський флот має відчувати себе дуже некомфортно, відчувати, що їхні бази та об’єкти технічного обслуговування можуть постраждати. Або той великий міст, що з’єднує Росію з півостровом Крим. Я вважаю, що цей міст має впасти», — заявляє екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

Експерт стверджує, що росіяни демонструють велику вразливість, велику слабкість і у РФ недостатньо людей, щоб вести цю війну на виснаження. Він не впевнений, що у росіян також вистачить боєприпасів. Тоді як логістика США, які забезпечують українську армію, найкраща у світі.

На думку генерала, перемогти Україна може лише комбінацією засобів.

1) Українські воїни та мирні жителі мають продовжувати воювати так, як вони це роблять зараз, — розумно, витривало, винахідливо. Вони повинні змусити росіян дійсно заплатити величезну ціну.

2) США та інші країни повинні розпочати берлінський «авіаліфт» (покращити логістику), збільшуючи швидкість і кількість необхідних матеріалів, включно з протибалістичними ракетами, зенітними ракетами.

3) Потрібно знайти спосіб закрити небо від російських літаків та безпілотників

4) Економічні санкції та дипломатична війна — все це має посилюватись.

5) Ми повинні якось донести інформацію до людей всередині Росії та Білорусі.

«Пересічний росіянин не розуміє, що зараз відбувається. Перше квітня — це наступний день призову в Росії, тоді починається нова хвиля призову. Протягом наступних трьох тижнів ми повинні запустити безперервну комунікацію всередині Росії, розповідаючи мамам і батькам, що їхній син, який є військовозобов’язаним, збирається воювати проти своїх побратимів-слов'ян у незаконній війні. Війні, в якій загинули тисячі з них. Чи це те, чого вони дійсно хочуть?» — говорить екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

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